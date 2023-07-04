Понтонный мост перекроют в Ельце из-за чистки реки Быстрая Сосна 5 июля

В Ельце ограничат проезд по понтонному мосту Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 5 июля, в Ельце Липецкой области перекроют понтонный мост. Проезд ограничат, чтобы специалисты расчистили русло реки Быстрая Сосна. Для этого вверх по течению пустят земснаряд, сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничения введут с десяти утра до двух дня. Однако жителей предупреждают, что время может немного сдвинуться. Изменения будут зависеть от хода работ.

Напомним, в управлении ГИБДД по Липецкой области сообщили о местах установки камер «КРИС-П», которые будут отслеживать превышение скорости. Комплексы фотовидеофиксации разместили на трассах с 30 июня по 31 июля. В Ельце радах размесят на Коммунаров, 127А. Ознакомиться с адресами можно по ссылке.