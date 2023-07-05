Аграрии собрали 700 тонн садовой земляники в пяти хозяйствах Липецкой области

Липецкие аграрии приступили к сбору вишни Фото: Архив "КП"

К началу июля аграрии Липецкой области собрали 700 тонн садовой земляники. В промышленных масштабах ягоду выращивают в пяти хозяйствах Долгоруковского, Лебедянского и Усманского районов. Всего урожай предстоит убрать на 130 гектарах.

В вишневых садах Усманского и Воловского районов тоже кипит работа. Всего деревья занимают около 25 гектаров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Малина раскинулась на 16 гектарах, но к ее сбору приступят ближе к августу. Ягодой занимаются в Долгоруковском, Измалковском, Лебедянском и Усманском районах. Также на 80 гектарах в регионе спеет черная смородина.

Напомним, 50 тонн земляники собрали в середине июня. Первыми за работу принялись усманцы.