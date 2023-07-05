Спасатели достали тело 62-летнего мужчины из пруда в деревне под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В эту среду 5 июля в Липецкой области погиб 62-летний мужчина. Его тело достали из пруда в деревне Александровка Краснинского района и передали полиции, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Обстоятельства гибели и причины смерти устанавливаются.

Напомним, что во вторник спасатели УГПСС предотвратили две трагедии на водоемах региона. В Задонске едва не утонула 25-летняя девушка, которая заплыла далеко от берега. А в районе Центрального пляжа в Липецке силы не рассчитал 33-летний мужчина. На середине реки ему стало плохо.

Липчан просят не рисковать жизнью и со всей ответственностью относиться к водным процедурам. Нельзя плавать в необорудованных местах, заплывать за буйки, входить в воду в нетрезвом состоянии.