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НовостиОбщество5 июля 2023 13:17

Строительство домов на ЛТЗ для переселенцев из аварийного жилья выполнили на 80% в Липецке

В две многоэтажки смогут переехать 140 семей
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке завершают возведение многоэтажек для переселенцев из аварийного жилья

В Липецке завершают возведение многоэтажек для переселенцев из аварийного жилья

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке завершают строительство двух домов на ЛТЗ для переселенцев из аварийного жилья. Многоэтажки №2 и №9 по улицам Бачурина и Краснознаменная подготовили на 80%, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На улице Бачурина каменщики полностью завершили работы. Специалисты поставили новые стеклопакеты и установили лифты. Теперь приступили к отделке подъездов и тамбуров. В квартирах подключили инженерные коммуникации.

Дома подготовили на 80%

Дома подготовили на 80%

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В десятиэтажке на Краснознаменной строители обустраивают входную группу и работают с лифтовым оборудованием. Всего в два дома смогут заехать 140 семей.

Напомним, в областном центре к концу декабря расселят дома, которые признали аварийными до 2017 года. Квартир ждут более двух тысяч жильцов.