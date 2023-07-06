За изготовление ножа жителя Липецкой области приговорили к обязательным работам Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области за незаконное изготовление холодного оружия осудили 40-летнего мужчину. Житель Лебедянского района соорудил охотничий нож, хранил его на террасе своего дома.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, криминалистическая экспертиза оценила нож, как холодное оружие. На лебедянца завели уголовное дело по ч.4 ст.223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». Его приговорили к 300 часам обязательных работ. Нож уничтожили.

Напомним, что жителя Долгоруковского района привлекли к ответственности за мат. Он оскорбил знакомую, а та пожаловалась на него в прокуратуру. В итоге за свою несдержанность мужчина поплатился рублем. Его оштрафовали на 3 тысячи рублей. Также он должен выплатить компенсацию морального вреда в 10 тысяч.