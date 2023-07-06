В Грязях 110 семей переедут в новые квартиры из аварийного жилья до конца 2023 года

В Грязях новые квартиры получат более ста семей Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Жители аварийных домов в Грязях Липецкой области переедут в новые многоэтажки до конца 2023 года. Ключи от квартир получат 110 семей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Одну из пятиэтажек по улице Коммунальная подрядчик планирует сдать осенью. На данный момент строители трудятся над внутренней отделкой. Будущим жильцам уже показывали помещения.

Власти Липецкой области обещают завершить программу переселения из аварийных домов досрочно – в конце текущего года. Изначально сроки стояли на 2025 год. Сейчас в восьми районах региона возводят 18 многоэтажек.

Напомним, строительство двух зданий на ЛТЗ выполнили на 80%. Дома находятся по улицам Бачурина и Краснознаменная.