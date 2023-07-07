89 собственников в аварийном доме 9 микрорайона получат выплаты до конца июля в Липецке

В Липецке продолжается расселение аварийного дома №16 Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В Липецке продолжается расселение аварийного дома №16 по улице 9 микрорайон. Собственники 89 из 119 квартир решили получить денежную компенсацию, сообщили в пресс-службе облсовета.

Выплаты жильцам поступят до конца июля. При этом 57 владельцам уже перечислили деньги. Оставшиеся 14 собственников выбрали новое жилье. Семьи смогут переехать в новостройку в районе Тракторного завода. Дом сдадут в конце 2024 года.

Большинство липчан предпочли компенсацию, потому что недвижимость оценили по реальной рыночной стоимости, отметили на комитете по экономике. Всего на переселенцев из аварийной многоэтажки выделили 377 миллионов рублей.

Напомним, до конца текущего года 110 семей получат новые квартиры в Грязях. Власти выкупят помещения для переселенцев из аварийных домов.