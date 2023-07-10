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НовостиПроисшествия10 июля 2023 5:41

25-летнему жителю Липецка грозит до пяти лет за продажу прошитой консоли

Нарушителя нашли по объявлению в интернете
Алина ПАЛАГИНА
Липчанин попался на продаже прошитой консоли

Липчанин попался на продаже прошитой консоли

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Полицейские завершили расследование по уголовному делу 25-летнего жителя Липецка. Горожанина обвиняют по части 2 статьи 273 УК «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

Молодой человек перепрошил консоль. Загрузил программу, чтобы обойти защиту и устанавливать нелицензионные игры. Затем липчанин выложил объявление о продаже приставки в Интернете.

Нарушитель смог получить семь тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Горожанин признал вину и раскаялся. Теперь парню грозит до пяти лет колонии.

Напомним, в областном центре правоохранители поймали рецидивиста, который украл аккумулятор из машины. Воришка сдал добычу в скупку и выручил 500 рублей.