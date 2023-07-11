В Липецке принудительно выселили семью из аварийного дома на улице 9 микрорайон Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В Липецке из аварийного дома на улице 9 микрорайон принудительно выселят семью из трех человек. Такое решение принял Советский районный суд. Липчанам придется жить в помещениях маневренного фонда.

Иски о принудительном выселении жильцов дома №16 подала администрация города. Всего поступило 10 обращений, которые рассмотрят в ближайшее время.

- Указанный дом подлежит сносу, поскольку состояние несущих конструктивных элементов фундаментов, стен, перекрытий и лестницы здания является аварийным, что создает угрозу внезапного обрушения, а также угрозу жизни и здоровья граждан, - говорится в решении суда.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, результат экспертного заключения таков – проводить капремонт нецелесообразно, так продолжают появляться новые трещины. Существует угроза внезапного обрушения дома. При этом жилье для временного размещения соответствует требованиям Жилищного кодекса и санитарным требованиям.

Напомним, что у жильцов аварийного дома планируют выкупить квартиры. На это правительство региона выделило 377 миллионов рублей. Тем, кому не подходит такой вариант, должны предоставить новое жилье. Предварительно, им предложат квартиры в строящихся домах на ЛТЗ или Силикатном.