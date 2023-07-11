Сто камер с распознаванием лиц появятся в парке Победы до конца года в Липецке

По Липецкой области установят еще 10 тысяч камер Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

До конца 2023 года в парке Победы появится около ста камер с распознаванием лиц. На данный момент специалисты устанавливают 46 приборов. Отдых горожан стараются сделать безопаснее, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Видеонаблюдение позволит оперативно реагировать на экстренные ситуации. Стражи порядка нередко используют записи, чтобы раскрыть преступления. Также по камерам проще найти пропавшего человека.

В регионе уже работают примерно 9 600 камер. К концу года Липецкую область оборудуют еще 10 тысячами устройств.

Напомним, совсем недавно на дорогах появились новые комплексы видеофиксации, которые фотографируют нарушителей за рулем. Камеры распознают водителей без ремней безопасности и с телефонами в руках.