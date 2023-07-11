Камеры в Липецке начали распознавать водителей без ремней безопасности

Камеры отслеживают разговоры по телефону за рулем Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

В Липецке заработали камеры, которые распознают водителей без ремней безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Пока такие камеры стоят только в областном центре.

Также комплексы видеофиксации снимают автомобилистов с телефонами в руках. Любителей ездить не пристегнутыми штрафуют на тысячу рублей. За разговоры по мобильному за рулем придется заплатить 1500 рублей. Штрафы приходят на почту или госуслуги.

Напомним, в парке Победы к концу года поставят около ста камер с распознаванием лиц. Вскоре от входа со стороны улицы Полиграфической до эстрады появятся 46 таких устройств. Видеонаблюдение поможет лучше контролировать общественное пространство и быстрее реагировать на происшествия.