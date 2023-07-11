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НовостиОбщество11 июля 2023 15:18

Камеры в Липецке начали распознавать водителей без ремней безопасности

Штрафы за нарушения приходят на почту или госуслуги
Алина ПАЛАГИНА
Камеры отслеживают разговоры по телефону за рулем

Камеры отслеживают разговоры по телефону за рулем

Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

В Липецке заработали камеры, которые распознают водителей без ремней безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Пока такие камеры стоят только в областном центре.

Также комплексы видеофиксации снимают автомобилистов с телефонами в руках. Любителей ездить не пристегнутыми штрафуют на тысячу рублей. За разговоры по мобильному за рулем придется заплатить 1500 рублей. Штрафы приходят на почту или госуслуги.

Напомним, в парке Победы к концу года поставят около ста камер с распознаванием лиц. Вскоре от входа со стороны улицы Полиграфической до эстрады появятся 46 таких устройств. Видеонаблюдение поможет лучше контролировать общественное пространство и быстрее реагировать на происшествия.