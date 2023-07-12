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НовостиПроисшествия12 июля 2023 8:07

Появилось видео, как мужчина с 2-летним сыном на руках попали под поезд в Грязях

Инцидент случился на железнодорожной станции в Липецкой области
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Появилось видео, как мужчина с 2-летним сыном на руках попали под поезд в Грязях

Появилось видео, как мужчина с 2-летним сыном на руках попали под поезд в Грязях

Фото: принтскрин видео.

В соцсетях появилось видео с железнодорожной станции в Грязях, где отец с 2-летним сыном попали под поезд. Инцидент произошел во вторник 11 июля в Липецкой области.

В кадре - семья с детьми. Все идут по перрону. Сзади к 1 пути 1 платформы приближается поезд. Мужчина с ребенком на руках сворачивает к переходу через железнодорожные пути, не замечая состава. Делает несколько шагов и только обнаруживает поезд, который уже практически на расстоянии вытянутой руки. Он пятится, но не успевает отойти. Головной вагон задевает мужчину. Он и малыш отлетают назад.

Пострадавшие находятся в больнице в Липецке. Следственный комитет на транспорте начал проверку. Представители органа выяснят все обстоятельства произошедшего.