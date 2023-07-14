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НовостиПроисшествия14 июля 2023 7:53

58-летний мужчина погиб во время пожара в деревянном доме под Липецком

Пламя тушили два расчета МЧС
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области во время пожара погиб человек

В Липецкой области во время пожара погиб человек

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Этой ночью, 14 июля, в Усмани Липецкой области загорелся деревянный дом площадью в 150 квадратных метров. В диспетчерской приняли вызов в половину первого. С огнем боролись два расчета, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

К сожалению, погиб человек. Предварительно, не удалось спасти 58-летнего мужчину. Пламя охватило две комнаты на площади в 30 квадратов и разрушило все сгораемые конструкции.

Напомним, 11 июля во время пожара в жилом доме погиб 66-летний житель Грязей. ЧП случилось на улице Зеленая. На месте работали четыре спасательных расчета и два добровольца. Огонь уничтожил крышу здания и пристройки, повредил внутреннюю отделку и вещи на площади 50 квадратных метров.