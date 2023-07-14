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НовостиОбщество14 июля 2023 11:57

Памятник летчикам торжественно открыли на Ленина к годовщинам авиацентра и Липецка

В церемонии участвовали руководители региона и города
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке открыли памятник летчикам

В Липецке открыли памятник летчикам

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту пятницу, 14 июля, в Липецке открыли памятник летчикам. Мемориал установили на перекрестке улиц Ленина и Пролетарская – рядом с областным краеведческим музеем. Торжественную церемонию приурочили к 70-ой годовщине авиацентра и Дню города. Вскоре областной центр отметит 320 лет. На мероприятие приехали руководители региона и города.

– Хочу отметить, что Липецк известен в России не только в качестве «города-металлурга» и «города-курорта», но и «города-авиатора», – выступила мэр Евгения Уваркина. – Желаю нашим летчикам дальнейших успехов в труде, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Скульптор старался передать в памятнике преемственность поколений и традиций, сообщили в пресс-службе мэрии. Композицию отлили из бронзы. Фигура весит 2,5 тонны. Высота составляет четыре метра.