Елецкой фирме вынесли предостережение после гибели пчел из-за обработки полей химикатами

Сельхозкомпания получила предостережение после обработки полей химикатами Фото: Алина ПАЛАГИНА

После массовой гибели пчел в Елецком районе Липецкой области владельцы пасек обратились в управление Россельхознадзора. Специалисты выяснили, что в июне «Агрофирма Елецкий» обрабатывала пестицидами посевы рапса.

Поля располагаются рядом с селами Аргамач-Пальма и Касимовка. Однако сельхозпредприятия должным образом не проинформировало жителей о работах. Сотрудники ведомства предположили, что подобное нарушение и привело пчел к летальному исходу. По итогам проверки эксперты вынесли предостережение предприятию.

По закону предприятия, которые распрыскивают химикаты на угодья, должны через СМИ распространять объявление среди населения. Причем на расстоянии до семи километров от границ обрабатываемых полей. Фирма обязана уведомить о месте разбрызгивания пестицидов, сроках и способах работ. Также аграриям необходимо указывать название химикатов, класс опасности и информацию об их свойствах.

Кроме того, компания опыляла растения веществами днем, что нарушает технический регламент. Проводить такие работы можно только рано утром или вечером, когда скорость ветра не превышает трех метров в секунду – если применяют наземную аппаратуру. Скорость ветра должна доходить лишь до двух м/с, если химикаты распыляют с помощью авиации.