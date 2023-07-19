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НовостиОбщество19 июля 2023 9:28

Бизнесмен из Липецка заплатит «ЗИНГЕРУ СПб» 62,5 тысячи за продажу пилки для ногтей

Предприниматель незаконно использовал товарный знак компании
Алина ПАЛАГИНА
Арбитражный суд Липецкой области полностью удовлетворил требования компании

Арбитражный суд Липецкой области полностью удовлетворил требования компании

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Компания «ЗИНГЕН СПб» подала иск в Арбитражный суд Липецкой области на местного бизнесмена. Предприниматель заплатит компенсацию в 62,5 тысячи рублей за продажу одной пилки для ногтей.

Горожанин продал контрафактный товар в торговой точке на Универсальном проезде, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы. На упаковку инструмента для маникюра нанесли надпись «ZINGER».

Исключительные права на товарный знак принадлежат истцу. Однако бизнесмен не получал разрешения на продажу чужой продукции. В итоге суд полностью удовлетворил требования компании.

Напомним, предприниматель из Грязинского района выплатил компенсацию правообладателю за торговлю воздушными шарами со Смешариками. Житель региона предлагал продукцию с изображениями героев из мультсериала.