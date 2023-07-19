Бизнесмен из Липецка заплатит «ЗИНГЕРУ СПб» 62,5 тысячи за продажу пилки для ногтей

Арбитражный суд Липецкой области полностью удовлетворил требования компании Фото: Алина ПАЛАГИНА

Компания «ЗИНГЕН СПб» подала иск в Арбитражный суд Липецкой области на местного бизнесмена. Предприниматель заплатит компенсацию в 62,5 тысячи рублей за продажу одной пилки для ногтей.

Горожанин продал контрафактный товар в торговой точке на Универсальном проезде, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы. На упаковку инструмента для маникюра нанесли надпись «ZINGER».

Исключительные права на товарный знак принадлежат истцу. Однако бизнесмен не получал разрешения на продажу чужой продукции. В итоге суд полностью удовлетворил требования компании.

Напомним, предприниматель из Грязинского района выплатил компенсацию правообладателю за торговлю воздушными шарами со Смешариками. Житель региона предлагал продукцию с изображениями героев из мультсериала.