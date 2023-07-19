Во время рейда специалисты изъяли 390 литров кваса, которым незаконно торговали в Липецке

В Липецке пресекли незаконную продажу кваса Фото: Пресс-служба Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

В Липецке прошел рейд по уличным точкам, в которых торговали прохладительными напитками. После проверки специалисты изъяли 390 литров контрафактного кваса, сообщили в пресс-службе регионального управления потребительского рынка и ценовой политики.

Товары незаконно продавали в четырех местах. Работники не смогли предоставить сотрудникам ведомства документы на продукцию. Также владельцы палаток не получали разрешение на торговлю от администрации города.

Кроме того, на упаковках не указывали производителя напитка. Отсутствовали и данные о продавце. Специалисты завели административные дела по статье 6.2 КоАП за несанкционированную торговлю.

Напомним, липецкий предприниматель выплатит компенсацию почти в 63 тысячи за продажу пилки с чужим товарным знаком.