Памятник самолета «МиГ-29» поставят на кольце Елецкого микрорайона в Липецке

В Липецке установят еще один памятник в честь летчиков Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке появится еще один памятник в честь летчиков. Скульптуру самолета «МиГ-29» поставят на кольце в микрорайоне «Елецкий». Идею выдвинули ветераны-авиаторы. На работы не понадобится тратить бюджетные средства. Изготовление фигуры проспонсируют меценаты, сообщили в пресс-службе горсовета.

Над концепцией трудятся специалисты Архитектурно-проектной мастерской №3. Создали памятника хотят принести дань уважения пилотам, которые исполняют военный долг.

– МиГ-29 – это самолет-легенда, истребитель, который надежно защищает не только небо нашего государства, но еще и около трех десятков стран – на суше и на море, – отметили авторы проекта.

Высота памятника составит 18 метров. Длина фигуры самолета и постамента превысит 34 метра. Скульптуру выполнят из архитектурного бетона.

Напомним, в областном центре на улице Ленина установили памятник летчикам. Такой подарок решили сделать Липецку ко Дню города и годовщине авиацентра.