Певица АКУЛА выступит на фестивале триатлона на Зеленом острове Липецка 13 августа

В Липецк приедет певица Оксана Почепа Фото: Архив КП

В завершающий день фестиваля по триатлону в Липецке выступит певица Оксана Почепа. Многие слушатели также знают артистку под псевдонимом «АКУЛА».

Исполнительница хитов «Кислотный DJ» и «Мало» порадует участников соревнований концертом, сообщили в пресс-службе мэрии. Звезда выйдет на сцену Зеленого острова 13 августа. Начало состоится в 16:00.

Напомним, состязания по триатлону стартуют 12 августа. Участников фестиваля ждут две дистанции. Атлетам предложат пройти классическую трассу «113» с эстафетой и «Спринт с эстафетой». Каждый спортсмен получит билет на джазовый концерт, который пройдет в один день с триатлоном. На Зеленом острове соберутся молодые музыканты со всей страны.