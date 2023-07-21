Безработный житель Липецкой области украл у строителей тросы от фасадной люльки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке у строительной компании украли тросы от фасадной люльки и аппараты для цепей управления. Представитель фирмы обратился в полицию. Он пояснил, что кражу заметили рабочие, которые занимались капремонтом дома по улице Папина. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники установили предполагаемого преступника. Им оказался безработный 30-летний житель Добровского района. Часть похищенного он продал, остальное изъяли правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что а областном центре 18-летний парень через банковское приложение похитил 7 700 рублей. Он подобрал чужой телефон на улице Мира и тут же воспользовался случаем Теперь ему грозит до 6 лет колонии.