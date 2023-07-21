80 семей переселят из десяти аварийных домов на Сырском Руднике Липецка до конца года

В Липецке 80 семей переедут в новое жилье из аварийных домов до конца 2023 года Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В Липецке до конца 2023 года расселят десять аварийных домов на Сырском Руднике. Многоэтажки возвели в 1932 году, непригодными для жилья признали в 2016. На данный момент в старых зданиях по улице Юношеская живут 80 семей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В четвертом квартале текущего года горожане получат ключи от новых квартир. Дома возводят на ЛТЗ, в поселке Силикатный и на «Звездном» в районе Опытной станции. Ветхие многоэтажки планируют снести. На их месте появятся современные панели.

Напомним, в областном центре принудительно выселили семью из аварийного жилья по улице 9 микрорайон. Администрация города подала иск в суд.