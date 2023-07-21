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НовостиОбщество21 июля 2023 11:35

Спортивный комплекс за 117 миллионов начнут строить в сентябре на Сырском Руднике Липецка

Особенностью площадки станет цифровое управление
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке построят спортплощадку с цифровым управлением

В Липецке построят спортплощадку с цифровым управлением

Фото: Липецкий городской совет депутатов

В Липецке на Сырском Руднике появится модульный спортивный комплекс. Строители приступят к работам в сентябре текущего года, сообщили в пресс-службе горсовета. На сооружение потратят 117 миллионов рублей. Для площадки выбрали подходящее место – напротив спортшколы «Юность».

Специалисты уже разработали проект и представили депутатам. Для юных атлетов поставят площадки для волейбола, мини-футбола, баскетбола и оборудуют гимнастический зал. Особенностью комплекса станет цифровое управление.

Напомним, также на Сырском Руднике к концу года расселят 80 семей из аварийных многоэтажек. Жители областного центра переедут в новые дома на ЛТЗ, в поселке Силикатный, микрорайон Звездный рядом с Опытной станцией.