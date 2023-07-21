Из-за порыва трубы на улице Липовская в Липецке частично перекрыли дорогу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 21 июля в Липецке из-за порыва трубы частично перекрыли улицу Липовская. Движение для машин ограничили в районе дома №1. Запрет будет действовать до устранения аварийной ситуации, сообщили в пресс-службе мэрии. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

С 11.00 до 23.00 из-за ремонтных работ на теплосетях ПАО «Квадра» без горячей воды остались жители улиц Игнатьева, 30, 32; Семашко, 7/2, 9а; Липовская, 1а, 2, 4, 4/2, 4/3, 5, 6, 6/4, 7, 7/2, 8, 10, 12, 12а. Липчанам приносят извинения за предоставленные неудобства.

Напомним, что в областном центре построят новый пешеходный мост. Переправа соединит частный сектор с улице 40 лет Октября. Существующая конструкция находится в аварийном состоянии.