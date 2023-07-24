В Липецке безработный мужчина украл уличную камеру видеонаблюдения Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке поймали мужчину, похитившего камеру видеонаблюдения. 12 июля неизвестный взобрался на столб на улице Филипченко и открепил установленное устройство. Ущерб составил 11 800 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, злодей попал в объектив другой камеры. Полицейские установили личность предполагаемого вора и задержали его. Подозреваемый – безработный 59-летний житель Липецкого района.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 2 лет лишения свободы. Похищенную камеру у липчанина изъяли.

Напомним, что 27-летний житель Белгородской области украл из реабилитационного наркологического центра в Липецке 350 тысяч рублей. Ему грозит до 6 лет колонии. Подробности здесь.