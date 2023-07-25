Начальником управления ветеринарии Липецкой области назначили Михаила Андреева Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В управлении ветеринарии Липецкой области сменился руководитель. Начальником управления станет Михаил Андреев.

- За много лет работы в отрасли он прошёл хорошую школу, набрался знаний и опыта, проявил себя как грамотный руководитель и организатор, - сообщил заместитель губернатора региона Игорь Кремнев. - Дальше предстоит решать важные и ответственные задачи. Желаю успехов!

14 лет управление ветеринарии возглавлял Александр Голенских. Кремнев поблагодарил его за качественную работу и отметил, что за это время липецкая ветслужба стала одной из лучших в ЦФО.

Экс-руководителя Александра Голенских поблагодарили за качественную работу Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

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