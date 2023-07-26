Лисица и кабан прогулялись по центру Липецка Фото: "КП" Архив

В центре Липецка горожане заметили диких зверей. Сообщения о животных поступили в службу «112» в начале недели. Диспетчеру поведали о заблудившейся лисице на Соборной площади. Также липчане утверждали, что видели кабана на улице Плеханова. По словам позвонивших, он перебежал дорогу и скрылся во дворах.

Как уточнили lipetsk.kp.ru в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, сообщения передали в управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов региона. Специалисты выехали на оба адреса, но никого не нашли.

Напомним, что за полгода 10 животных заболели бешенством в Липецкой области. В 90% случаев опасную инфекцию выявили у домашних питомцев. Чаще всего от бешенства страдают кошки, собаки и лисы.