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НовостиОбщество27 июля 2023 6:44

Гумпомощь с питьевой водой, генераторами и тепловизорами доставили бойцам СВО из Липецка

Участники спецоперации получили снаряжение и посылки от семей
Алина ПАЛАГИНА
Липецкая область отправила гуманитарный груз в зону СВО

Липецкая область отправила гуманитарный груз в зону СВО

Фото: Липецкий областной Совет депутатов

Из Липецка отправили очередную гуманитарную помощь бойцам СВО. Участникам спецоперации доставили запасы питьевой воды, инверторные бесшумные генераторы, тепловизоры и другое снаряжение.

Также военнослужащим передали письма и посылки от семей, сообщили в пресс-службе облсовета. Груз сопровождали представители регионального парламента.

Бойцам спецоперации доставили снаряжение

Бойцам спецоперации доставили снаряжение

Фото: Липецкий областной Совет депутатов

Напомним, в конце июня ребятам из артиллерийского дивизиона имени Олега Пешкова привезли УАЗы, тепловизоры, квадрокоптеры и экипировку. По обращению липчан также положили спальники, генераторы и новые инструменты. На месте бойцы попросили побольше липецкой воды. Кроме того, руководители региона ознакомились с бытом и выслушали нужды военнослужащих.