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НовостиПроисшествия27 июля 2023 7:22

16-летний школьник на самокате сбил прохожую на Стаханова в Липецке

В Липецке подросток на СИМ сбил 28-летнего пешехода
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке подросток сбил прохожую

В Липецке подросток сбил прохожую

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Минувшим вечером, 26 июля, в Липецке школьник на электросамокате сбил 28-летнюю прохожую. 16-летний подросток передвигался на средстве индивидуальной мобильности (СИМ) по улице Стаханова.

Пострадавшую липчанку доставили в медучреждение, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Врачи оказали помощь и отправили горожанку домой.

Тем же вечером в областном центре 42-летняя водитель «Лады Гранты» наехала на прохожего. 38-летний попал под колеса машины на улице Асфальтная вне пешеходного перехода. Мужчину увезли в больницу №3. Медики осмотрели пострадавшего – госпитализация не потребовалась.

Напомним, в среду на проспекте Победы произошло ДТП с «Киа Оптима» и «Ауди А4». В результате столкновения пострадал водитель первой иномарки.