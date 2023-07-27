16-летний школьник на самокате сбил прохожую на Стаханова в Липецке

В Липецке подросток сбил прохожую Фото: Алина ПАЛАГИНА

Минувшим вечером, 26 июля, в Липецке школьник на электросамокате сбил 28-летнюю прохожую. 16-летний подросток передвигался на средстве индивидуальной мобильности (СИМ) по улице Стаханова.

Пострадавшую липчанку доставили в медучреждение, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Врачи оказали помощь и отправили горожанку домой.

Тем же вечером в областном центре 42-летняя водитель «Лады Гранты» наехала на прохожего. 38-летний попал под колеса машины на улице Асфальтная вне пешеходного перехода. Мужчину увезли в больницу №3. Медики осмотрели пострадавшего – госпитализация не потребовалась.

Напомним, в среду на проспекте Победы произошло ДТП с «Киа Оптима» и «Ауди А4». В результате столкновения пострадал водитель первой иномарки.