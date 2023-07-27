На подготовку к отопительному сезону в Липецкой области выделили 1,5 миллиарда

В Липецкой области потратят полтора миллиарда на подготовку к зиме Фото: Алина ПАЛАГИНА

В 2023 году в Липецкой области на подготовку к отопительному сезону потратят 1,5 миллиарда рублей. Деньги выделили на ремонт и инвестиции для ресурсоснабжающих компаний.

К холодам в регионе планируют построить три современных автоматизированных котельных, в 23 – обновить оборудование. Также хотят реконструировать 15 объектов теплоснабжения, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Специалисты проложат около десяти километров теплосетей, восстановят – 19 километров. Так, отопление улучшат для 120 социальных учреждений и 530 многоэтажек.

Общая сумма вложений в теплоэнергетический комплекс региона превысит 4 миллиарда рублей в текущем году. Речь идет об электро-, тепло-, и газоснабжении.

Напомним, в центре Липецка отремонтируют 24,5 километра теплосетей. Работы проводят по улице Гагарина.