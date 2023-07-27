Из-за порыва на Московской без питьевой воды остались семь домов в Липецке

В Липецке на Московской прорвало трубопровод Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот четверг, 27 июля, в Липецке на улице Московская, 143 прорвало трубопровод диаметром 150 миллиметров. На данный момент специалисты устраняют утечку, сообщили в пресс-службе мэрии. Из-за коммунальной аварии без питьевой воды остались жильцы семи домов.

Воду перекрыли на улице Московская, 137, 139, 145, 141, 135, 143, 147. Машина с водой приедет к многоэтажке, в районе которой случился порыв. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, также 27 июля в областном центре планово отключили питьевую воду в районах ЛТЗ, НЛМК и Силикатного. С точными адресами можно ознакомиться по ссылке.