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НовостиОбщество27 июля 2023 13:15

Из-за порыва на Московской без питьевой воды остались семь домов в Липецке

Специалисты устраняют утечку на трубопроводе
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке на Московской прорвало трубопровод

В Липецке на Московской прорвало трубопровод

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот четверг, 27 июля, в Липецке на улице Московская, 143 прорвало трубопровод диаметром 150 миллиметров. На данный момент специалисты устраняют утечку, сообщили в пресс-службе мэрии. Из-за коммунальной аварии без питьевой воды остались жильцы семи домов.

Воду перекрыли на улице Московская, 137, 139, 145, 141, 135, 143, 147. Машина с водой приедет к многоэтажке, в районе которой случился порыв. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, также 27 июля в областном центре планово отключили питьевую воду в районах ЛТЗ, НЛМК и Силикатного. С точными адресами можно ознакомиться по ссылке.