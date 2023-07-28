Городские службы Липецка усилят работу из-за приближающейся грозы с ливнями и градом

В Липецке готовятся устранять последствия непогоды Фото: Алина ПАЛАГИНА

Городские службы Липецка готовятся столкнуться с последствиями непогоды. В эту пятницу, 28 июля, спасатели предупредили жителей региона о грозе с ливнями и градом. Также синоптики обещают сильный ветер. Ненастье ожидают и на следующий день. Специалисты усилят работу, чтобы не допустить коммунальных аварий.

На улицах города будут дежурить пять ассенизаторских машин для откачки воды, сообщили в пресс-службе мэрии. Если понадобится, количество техники увеличат.

Бригады «Зеленхоза» разберутся с упавшими деревьями. Отломанные ветки уберут с помощью автовышки и грузовой машины. В режим повышенной готовности также перешли энергетики.

– Специалистам «Липецкгорсвета» предстоит обеспечивать бесперебойную работу светофорных объектов и освещения на территории Липецка, – отметили в пресс-службе администрации.

В случае чрезвычайных ситуаций липчанам советуют звонить в Единую диспетчерскую службу на номер «112». Специалисты будут следить за погодной ситуацией в выходные.