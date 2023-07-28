Ремонт 11 мостов в Липецкой области завершат к концу 2023 года

фотография из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: с сайта

К концу 2023 года в Липецкой области планируют отремонтировать 11 мостов. Об этом с в телеграм-канале рассказал губернатор Игорь Артамонов.

Работы на двух небольших переправах в Требунском районе уже завершили. Оставшиеся шесть сдадут в следующем году. Кстати, в регионе впервые взялись восстанавливать одновременно 19 мостов.

– Часть из них пришлось фактически перестраивать – зато теперь они станут гораздо надежнее и будут выдерживать возрастающую с каждым годом транспортную нагрузку, – отметил глава региона.

Напомним, в селах Задонского района требуют вернуть понтонный мост через реку Дон. Жители деревни Анненка с трудом добираются до благ цивилизации – магазинов, поликлиник, храма, аптек, школы и сельсовета.