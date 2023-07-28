Мост через реку Лебедянка под Липецком отремонтируют за 77 млн в сентябре 2024 года

Переправу через реку Лебедянка сдадут в 2024 году Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

В Липецкой области капитально ремонтируют мост через реку Лебедянка. Переправа находится на трассе «Доброе – Трубетчино – Вязово – Лебедянь». На работы потратят около 77 миллионов рублей. Мост сдадут в сентябре 2024 года.

Длина сооружения составляет 50 метров, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. Специалистам не пришлось перекрывать движение ради ремонта.

Сначала подрядчик разобрал одну половину переправы и поставил дополнительные сваи. На данный момент сотрудники укрепляют надфундаментную часть опор. Затем рабочие установят новые пролетные балки и мостовое полотно. После этого специалисты перейдут ко второй части проезда.

Напомним, в регионе одновременно восстанавливают 19 мостов. Два из них уже сдали, 11 – планируют закончить к концу 2023 года. Оставшиеся шесть переправ обновят в следующем году.