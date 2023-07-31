В Липецке зарегистрировали пятого кандидата на довыборы в Госдуму Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 31 июля в Липецке зарегистрировали пятого кандидата на довыборы в Госдуму по одномандатному избирательному округу №114. Им оказался Дмитрий Аверов. Ранее эту процедуру также прошли Лариса Ксенофонтова, Анатолий Емельянов, Сергей Токарев и Олег Токарев.

- Зарегистрированному кандидату выдано удостоверение о регистрации установленного образца, - сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Напомним, что на трассе Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь продолжается капремонт моста через реку Лебедянка. Длина переправы - 50 метров. На работы выделили 77 миллионов рублей. Мост планируют сдать в сентябре 2024 года.

В настоящее время подрядчик разобрал часть переправы. При этом движение открыто по второй полосе. Специалисты укрепляют надфундаментную часть опор.