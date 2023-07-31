Улицу Неделина затопило в Липецке из-за порыва трубопровода ночью 31 июля

В Липецке на Неделина произошла коммунальная авария на трубопроводе Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ночью этого понедельника, 31 июля, в Липецке появился «водопад». Улицу Неделина затопило из-за порыва трубопровода. Горожане поделились роликами в социальных сетях.

На кадрах видно, как вода обильно стекает по ступенькам вниз. «Река» образовалась на пешеходном переходе в месте пересечения с улицей Фрунзе.

На данный момент с последствиями коммунальной аварии разбираются специалисты «РВК-Липецк». Сотрудники устраняют утечку, сообщили в пресс-службе мэрии. Во время ремонтных работ жильцам дома №10 по Неделина отключили питьевую воду.

Машина с водой приедет по указанному адресу. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, 31 июля в областном центре отключили холодную воду на шести улицах. Специалисты проводят плановые ремонтные работы.