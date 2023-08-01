До квартиры мечты всего 85 000 рублей!

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Теперь Вы сможете выплачивать первоначальный взнос по ипотеке(1) в течение 6 месяцев.
Вам останется выбрать квартиру мечты и в течение 6 месяцев постепенно вносить оплату до необходимой для получения ипотеки суммы.
Размер первоначального взноса не менее 15%.
Что это дает:
- зафиксировать стоимость квартиры
- большой выбор по этажам
- отсрочка платежей по ипотеке
Предложение распространяется на ограниченное количество квартир. Подробнее по телефону +7 (474) 256-14-51
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(1) Предоставляют ипотеку ПАО Сбербанк и ПАО ВТБ.