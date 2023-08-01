35-летняя женщина погибла после падения с 15 этажа дома на Калинина в Липецке

Липчанка скончалась после падения с 15-этажной высоты Фото: Алина ПАЛАГИНА

Ночью этого вторника, 1 августа, в Липецке произошел несчастный случай. 35-летняя женщина разбилась насмерть после падения с высоты. Об этом lipetsk.kp.ru рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. По предварительным данным, горожанка упала с 15 этажа дома по улице Калинина.

Сообщение о ЧП поступило в отдел полиции №8. Липчанка получила серьезные травмы и погибла на месте. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Напомним, 30 мая в больницу областного центра привезли 25-летнего парня. Горожанин выпал из окна пятого этажа дома по улице 15 микрорайон. Медики передали стражам порядка информацию о пострадавшем. Проверку проводил отдел полиции №5.