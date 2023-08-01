28-летняя девушка попала в больницу после падения с 12 этажа дома на Свиридова в Липецке

В Липецке с 28-летней девушкой произошел несчастный случай Фото: Алина ПАЛАГИНА

Ночью этого вторника, 1 августа, в Липецке в доме по улице Свиридова произошло ЧП. 28-летняя девушка выпала из окна 12 этажа.

– Сообщение поступило в отдел полиции №7, – рассказали lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального управления МВД. – На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Липчанка выжила. Медики доставили пострадавшую в больницу. Стражи порядка проведут проверку и выяснят обстоятельства несчастного случая.

Напомним, этой ночью в областном центре произошла еще одна трагедия. 35-летняя женщина упала с высоты 15 этажа дома по улице Калинина. На место выехали сотрудники отдела полиции №8. От полученных травм горожанка скончалась. Правоохранители займутся проверкой.