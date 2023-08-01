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НовостиОбщество1 августа 2023 11:57

Дороги перекроют в центре Липецка из-за шествия в честь дня ВДВ 2 августа

Митинг начнется в десять утра
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке перекроют центральные улицы 2 августа

В Липецке перекроют центральные улицы 2 августа

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 2 августа, в центре Липецка пройдет праздничное шествие в честь Дня Воздушно-десантных войск. Торжественный митинг начнется в десять утра. Колонна должна разойтись в 11 часов. Из-за мероприятия перекроют дороги в центре города.

Движение транспорта временно ограничат по площади Героев, улице Зегеля, площади Плеханова и Петровскому спуску, сообщили в пресс-службе мэрии. Водителям стоит продумать пути объезда. Специалисты будут пропускать машины экстренных служб.

Напомним, в День ВДВ в областном центре временно запретят продавать алкоголь. Торговлю спиртным приостановят в местах, где будут проходить массовые мероприятия. Подробности читайте по ссылке.