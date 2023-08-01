Дороги перекроют в центре Липецка из-за шествия в честь дня ВДВ 2 августа

В Липецке перекроют центральные улицы 2 августа
Фото: Юлия КЛЮЕВА
В среду, 2 августа, в центре Липецка пройдет праздничное шествие в честь Дня Воздушно-десантных войск. Торжественный митинг начнется в десять утра. Колонна должна разойтись в 11 часов. Из-за мероприятия перекроют дороги в центре города.
Движение транспорта временно ограничат по площади Героев, улице Зегеля, площади Плеханова и Петровскому спуску, сообщили в пресс-службе мэрии. Водителям стоит продумать пути объезда. Специалисты будут пропускать машины экстренных служб.
Напомним, в День ВДВ в областном центре временно запретят продавать алкоголь. Торговлю спиртным приостановят в местах, где будут проходить массовые мероприятия. Подробности читайте по ссылке.