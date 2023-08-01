Под Липецком перевернулся грузовик с 27 тоннами битума

В Липецкой области в ДТП попал грузовик с цистерной битума Фото: с сайта прокуратуры Липецкой области.

В этот вторник, 1 августа, в Добровском районе Липецкой области произошла аварии. В селе Замартынье перевернулся грузовик с цистерной битума.

Шофер перевозил около 27 тонн вещества, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В результате ДТП большегруз угодил в кювет, а содержимое бака вылилось на землю. На место происшествия прибыли спецслужбы и помощник районного прокурора.

Стражи порядка выяснят обстоятельства случившегося. Правоохранители оценят ущерб окружающей среде и примут необходимые меры.

Напомним, в областном центре на проспекте Победы столкнулись три иномарки. В аварию попали «Хонда», «Рено» и «Форд». Пострадала 30-летняя автомобилистка, которая сидела за рулем третьей легковушки. Женщину доставили в больницу.