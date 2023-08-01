В Липецке присяжные озвучили вердикт по делу экс-полицейских, грабивших почтовые машины

Суд присяжных огласил вердикт по делу участников банды в Липецке Фото: Алина ПАЛАГИНА

Коллегия присяжных в Липецке огласила вердикт по уголовному делу двух участников банды. Напомним, экс-полицейские грабили сетевые магазины, автозаправки и почтовые машины. Нарушители раздобыли оружие и боеприпасы. Всего в руках злодеев оказались более 400 тысяч рублей.

36-летнетнего бывшего правоохранителя из Липецкой области обвиняют в создании банды и руководстве – часть 1 статьи 209 УК. 35-летнему сообщнику из Подмосковья вменили участие в преступной группе по части 2 статьи 209 УК. Также злодеи ждут приговоров за семь разбойных нападений. Четыре из них – в особо крупном размере.

Присяжные ответили на 56 вопросов суда о причастности экс-правоохранителей к преступлениям. Коллегии не хватило доказательств по двум из четырех нападений на машины почты. Также в совещательной комнате решили, что не доказана вина липчанина в разбое на заправке в Чернаве.

– Согласно вердикту, по ряду совершенных преступлений подсудимые заслуживают снисхождения, – сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы. – Рассмотрение уголовного дела продолжается.