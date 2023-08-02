Мост в Грязях Липецкой области обещают открыть для полноценного движения через 3 недели

В Липецкой области планируют запустить полное движение по мосту в Грязях через 2-3 недели Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

Через 2-3 недели в Липецкой области планируют открыть полноценное движение на мосту в Грязях. Отметим, переправу через реку Матыра обещали сдать к сентябрю. У специалистов ушло меньше месяца, чтобы собрать пролетные конструкции на второй половине моста. Теперь строители приступят к плитам сопряжения, а затем доделают полотно.

Подрядчик поставил новое ограждение, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. Жителей заверили в качестве забора. Несмотря на то, что барьеры выполнены не из металла, ограда справится с нагрузками. После того, как по мосту поедут машины, рабочие до конца закрепят конусы.

Специалисты собрали пролетные конструкции Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

Напомним, переправу через реку Лебедянка отремонтируют за 77 миллионов рублей. К работам приступят в сентябре.