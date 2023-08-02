Расписание автобуса №129 из Липецка в Товаро-Никольское изменят с 8 августа

В Липецкой области передвинут расписание автобуса №129 Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

Со вторника, 8 августа, в Липецкой области изменят расписание автобуса №129. Маршрутка двигается по маршруту «Липецк – Частая Дубрава – Товаро-Никольское».

Ранее транспорт трогался от автовокзала «Липецк» в 5:25, 6:25, 9:10, 16:00 и 18:15. Со следующей недели время отравления передвинут на 5:10, 6:15, 8:55, 15:30 и 18:05. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта.

Из Товаро-Никольского автобус выезжал в 6:10, 13:50 и 17:05. Теперь из конечного пункта маршрутка будет трогаться в 5:55, 14:00, 16:45.

Напомним, полноценное движение на мосту через реку Матыра в Грязях откроют через 2-3 недели. Подрядчик планирует сдать вторую половину переправы к сентябрю.