В Липецке нашли водителя, который протаранил дорожное ограждение и исчез Фото: принтскрин видео.

В Липецке полицейские поймали водителя, который сбежал с места ДТП. Авария произошла 25 июля примерно в 2 часа ночи. На улице Волгоградская водитель «Лады Гранты» врезался в дорожное ограждение. Мужчина исчез, оставив машину. Ее отвезли на штрафстоянку.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники ГИБДД установили личность неизвестного. Им оказался 34-летний липчанин. На него составили протокол по ст.12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП». Материалы направили в Октябрьский районный суд. Теперь мужчине придется компенсировать ущерб городу за испорченное ограждение.

Напомним, в Елецком районе в ДТП пострадала 28-летняя пассажирка «Киа». Машина протаранила в дорожное ограждение на трассе «Дон». Подробности здесь.