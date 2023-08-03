В Липецке автобусу №8 «О» добавили пять дополнительных рейсов с 3 августа

В Липецке автобусу №8 добавили дополнительные рейсы Фото: Алина ПАЛАГИНА

С этого четверга, 3 августа, в Липецке автобусу №8 «О» добавили дополнительные рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Специалисты запустили пять новых отправлений. Теперь от остановки ««Микрорайон «Университетский» до «Стан – 2000» транспорт отходит в 6:10, 09:08, 17:23, 18:00 и 19:03.

При этом автобус продолжит обсуживать и существующие рейсы. На Университетском пассажиры по-прежнему смогут сесть на 6:18 и 6:43.

Ознакомиться с расписанием можно на сайте департамента транспорта. На главной странице липчанам нужно перейти во вкладку «Пассажирам». Затем следует выбрать нужный раздел.

Напомним, с 8 августа поменяют график автобуса №129 из Липецка в Товаро-Никольское. Подробности можно прочитать по ссылке.