Питьевую воду отключат на четырех улицах Липецка в пятницу 4 августа

В Липецке отключат питьевую воду на четырех улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 4 августа, без питьевой воды останутся жители домов на четырех улицах Липецка. Специалисты водоканала проведут плановые ремонтные работы, сообщили в пресс-службе мэрии. Подачу ресурса ограничат с десяти утра.

Холодную воду отключат в частном секторе на Трудовой и Больших ключах. Машина с водой приедет по указанным улицам. Также краны пересохнут на проезде Сиреневый, 5 и проспекте 60 лет СССР, 8. Воду привезут по последнему адресу.

Сотрудники «РВК-Липецк» предупреждают, что после включения вода временно может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, также 4 августа горожанам отключат горячую воду на четырех улицах. На перекрестке Советской и Крайней произошла коммунальная авария.