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НовостиОбщество4 августа 2023 7:55

УК оштрафовали на 250 тыс за разрушенную ограду на контейнерной площадке

Специалисты проверили работу управляющей компании на Гагарина, 96
Алина ПАЛАГИНА
Управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей

Управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке Госжилинспекция проверила работу управляющей компании в многоэтажке №96 по улице Гагарина. Сотрудники столкнулись с нарушениями. Специалисты увидели, что у контейнерной площадки с трех сторон отсутствует ограждение. Кроме того, разрушилось бетонное основание.

На организацию завели административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП, сообщили в пресс-службе региональной ГЖИ. Управляшка получила штраф в 250 тысяч рублей.

Напомним, затопленный подвал и гора мусора обошлись УК в 125 тысяч рублей. Компания не следила за состоянием труб в подвальном помещении. Также проверяющие обнаружили отходы рядом с контейнерами. Хлам скопился во дворе дома по улице Зои Космодемьянской областного центра.