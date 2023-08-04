УК оштрафовали на 250 тыс за разрушенную ограду на контейнерной площадке

Управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке Госжилинспекция проверила работу управляющей компании в многоэтажке №96 по улице Гагарина. Сотрудники столкнулись с нарушениями. Специалисты увидели, что у контейнерной площадки с трех сторон отсутствует ограждение. Кроме того, разрушилось бетонное основание.

На организацию завели административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП, сообщили в пресс-службе региональной ГЖИ. Управляшка получила штраф в 250 тысяч рублей.

Напомним, затопленный подвал и гора мусора обошлись УК в 125 тысяч рублей. Компания не следила за состоянием труб в подвальном помещении. Также проверяющие обнаружили отходы рядом с контейнерами. Хлам скопился во дворе дома по улице Зои Космодемьянской областного центра.