Спасатели вытащили из воды трех рыбаков, которые перевернулись на лодке под Липецком

В Липецкой области спасатели помогли трем рыбакам, перевернувшимся на лодке Фото: УГПСС Липецкой области

Этим утром, 4 августа, сотрудники УГПСС спасли трех рыбаков в Липецкой области. Пострадавшие позвонили операторам «112» примерно в пять часов. В районе большой косы на Матырском водохранилище перевернулась резиновая лодка. Бедствие произошло в 500 метрах от берега.

Специалисты оперативно отреагировали – подплыли на спасательном катере и вытащили молодых рыболовов из воды. Лодку взяли на буксир, сообщили в пресс-службе ведомства. Вскоре липчане оказались на суше. Помощь медиков не потребовалась.

Всего с начала купального сезона в Липецкой области сотрудники экстренной службы помогли 35 утопающим. Добровольцы из организации «ВОСВОД» спасли еще 25 жителей региона.

Напомним, в областном центре автоинспекторы быстро довезли до больницы полуторагодовалую девочку. Ребенок отравился крысиным ядом.