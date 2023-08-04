На Сырском Руднике Липецка капремонт поликлиники за 26 млн начнут в 2024 году

На Сырском Руднике капитально отремонтируют поликлинику
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области
В Липецке капитально отремонтируют поликлинику на Сырском Руднике. Приступить к работам планируют в 2024 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Предварительно, на восстановление здания потратят 26 миллионов рублей. Кстати, постройка появилась еще в 1982 году.
В медучреждении заменят инженерные сети и окна. Специалисты починят крышу. Также строители улучшат регистратуру и кабинеты врачей.
Приступить к работам планируют в 2024 году
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области
Напомним, в областном центре преображают Молодежный парк. До лета здесь заасфальтируют дорожки для пешеходов и велосипедистов, поставят новое освещение.
Инвестор оборудует зону для барбекю. Детям тоже будет чем заняться. В парке появятся балансиры, игровые комплексы, батуты, скалодром и бизиборды.