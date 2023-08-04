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НовостиОбщество4 августа 2023 11:15

На Сырском Руднике Липецка капремонт поликлиники за 26 млн начнут в 2024 году

Специалисты заменят инженерные сети, крышу и окна
Алина ПАЛАГИНА
На Сырском Руднике капитально отремонтируют поликлинику

На Сырском Руднике капитально отремонтируют поликлинику

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке капитально отремонтируют поликлинику на Сырском Руднике. Приступить к работам планируют в 2024 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Предварительно, на восстановление здания потратят 26 миллионов рублей. Кстати, постройка появилась еще в 1982 году.

В медучреждении заменят инженерные сети и окна. Специалисты починят крышу. Также строители улучшат регистратуру и кабинеты врачей.

Приступить к работам планируют в 2024 году

Приступить к работам планируют в 2024 году

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Напомним, в областном центре преображают Молодежный парк. До лета здесь заасфальтируют дорожки для пешеходов и велосипедистов, поставят новое освещение.

Инвестор оборудует зону для барбекю. Детям тоже будет чем заняться. В парке появятся балансиры, игровые комплексы, батуты, скалодром и бизиборды.