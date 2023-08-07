Сельхозработники намолотили первый миллион тонн зерна в Липецкой области

фотография из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: с сайта

В Липецкой области намолотили первый миллион тонн зерна. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов. Аграрии ежедневно выходят в поля, чтобы успеть собрать урожай. Глава региона поблагодарил сельхозработников за труд.

– Сейчас вы – главные герои региона и страны, – отметил Игорь Артамонов. – Будем надеяться, что погода не подведет, а в вас мы не сомневаемся!

фотография из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: с сайта

Кстати, недавно аграрии приступили к уборке яровой пшеницы. Культуру обмолачивают пока только в Хлевенском районе, сообщили в пресс-службе областного правительства. Также в Грязинском, Елецком и Измалковском районах начали собирать рапс.

Напомним, на прошлой неделе специалисты получили 400 тысяч тонн озимой пшеницы, гороха и ячменя. Урожайность зерновых и зернобобовых превышает уровень прошлого года.